Двое пассажиров-военных в 2.00 устроили стрельбу в вагоне поезда №126 Константиновка — Киев. Из-за этого он задерживается в пути на шесть часов.

Полицейские уже обезоружили пассажиров, которые имели разрешение на ношение оружия. Более того, выстрелы сделаны из табельного оружия. К счастью, никто не пострадал.

Военных сняли с поезда на станции Красноград. По факту стрельбы открыто уголовное производство.

В Укрзализныце сообщили, что до прибытия правоохранителей железнодорожники приняли все возможные меры, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали.

— Уже собрана информация о пересадках пассажиров указанного поезда. Укрзализныця организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге, — говорится в сообщении.

В полиции Харьковской области уточнили, что для задержания правонарушителей в действие была введена специальная операция Гром с привлечением КОРДа.

По ее данным, двое военных закрылись в купе и стреляли из огнестрельного оружия. Они забаррикадировались и угрожали в случае штурма открыть огонь на поражение. Поэтому пассажиров эвакуировали.

В результате четких и слаженных действий злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут.

Одного из них задержали, с другим сейчас работают следователи. По факту происшествия открыто уголовное производство по двум статьям УКУ — ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.











Двое военных устроили стрельбу в вагоне поезда Константиновка-Киев / 3 фотографии

29 марта сошли с рельсов шесть из девяти вагонов поезда Интерсити №732, который курсировал по маршруту Киев — Запорожье.

На момент аварии поезда в нем находилось 88 пассажиров, никто не пострадал.

Открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.