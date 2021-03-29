Возле Запорожья с рельсов частично сошел скоростной поезд Интерсити №732 сообщением Киев — Запорожье. В вагонах поезда находилось 88 пассажиров, но, к счастью, пострадавших нет.

По информации Укрзализныци, с рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 километрах до конечной станции Запорожье.

Сейчас пассажиров поезда Киев-Запорожье пытаются доставить на станцию назначения. Также ищут резервный состав поезда для обратного рейса. Для расследования причин аварии Укрзализныця создала специальную комиссию.

В начале этого года на железнодорожной станции города Радивилов в Ровенской области во время движения загорелся поезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.

Тогда в 12 вагонах поезда находилось 254 человека — 228 пассажиров и 26 проводников. Но, к счастью, жертв и пострадавших не было.

А в конце декабря прошлого года с рельсов сошел поезд Киев-Борисполь.