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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Двоє військових влаштували стрілянину у вагоні поїзда Костянтинівка-Київ

Двоє пасажирів-військових влаштували стрілянину у вагоні поїзда №126 Костянтинівка – Київ. Через це він затримується в дорозі на шість годин.

потяг укрзалізниця

Поліцейські вже обеззброїли пасажирів, які мали дозвіл на носіння зброї. Більш того, постріли зроблені із табельної зброї. На щастя, ніхто не постраждав.

Військових зняли з поїзда на станції Красноград. За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження.

В Укрзалізниці повідомили, що до прибуття правоохоронців залізничники вжили усіх можливих заходів, щоб 11 пасажирів вагону не постраждали.

– Вже зібрана інформація щодо пересадок пасажирів вказано поїзда. Укрзалізниця організовує найбільш зручні стикувальні маршрути для пасажирів, які прямують далі залізницею, – йдеться у повідомленні.

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29 березня зійшли з рейок шість із дев’яти вагонів потягу Інтерсіті №732, який курсував за маршрутом Київ – Запоріжжя.

На момент аварії потягу в ньому перебувало 88 пасажирів, ніхто не постраждав.

Відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного транспорту.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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