В Сумах судитимуть 17-річну дівчину, яка разом з 31-річним чоловіком підривала банкомати одразу у трьох областях.

Пару зловмисників затримали “на гарячому” ще у жовтні 2020 року. Близько 4.00 ранку вони підірвали банкомат у місті Охтирка, але втекти з награбованим не встигли.

Під час слідства були встановлені докази причетності пари до аналогічних підривів у Ромнах на Сумщині, а також в Харківській та Полтавській областях.

В яких стосунках перебувають неповнолітня і дорослий чоловік, а також де батьки дівчини, не повідомляється.

Вдалося дізнатися, за якою схемою діяли злочинці. У нічний час чоловік підривав банкомат, використовуючи легкозаймисту газову суміш.

Неповнолітня дівчина тим часом стежила, аби в момент вибуху поблизу не було випадкових свідків.

– Щоб замаскувати гучний вибух, чоловік паралельно запускав салют. Таким чином люди, які чули гучний хлопок, списували це на піротехніку, – уточнили в прокуратурі.

Попри такий “рівень підготовки” до пограбування парі не завжди вдавалося дістати касету з грошима, тому після вибуху вони просто тікали з місця події.























Підривали банкомати під салют: на Сумщині судитимуть чоловіка і 17-річну дівчину / 6 фотографий

Наразі відомо, що 17-річна дівчина відповідатиме за двома статтями. Йдеться про ч. 3 та ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 15/ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, замах на крадіжку) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом вибуху) КК України.

Раніше судимий 31-річний чоловік, окрім вище зазначених статей, також відповідатиме за ч. 1 ст. 304 (Втягнення неповнолітньої у протиправну діяльність) КК України.

Якщо суд доведе вину підозрюваних, їм обом загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підрив банкомату на Черкащині

У травні минулого року двоє іноземців підірвали банкомат та викрали понад 400 тис. грн. Їх затримували силовики КОРДу.

З’ясувалося, що один із затриманих проживав у Житомирській області, інший – на Прикарпатті.

Правоохоронці підтвердили, що вибух зруйнував не лише банкомат, а й частину приміщення, де він знаходився.

Знайти зловмисників вдалося завдяки камерам спостереження, які зафіксували їхній автомобіль Mercedes на іноземній реєстрації.

Джерело: Сумська обласна прокуратура