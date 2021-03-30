В Сумской области школьницу спасли от изнасилования (ФОТО)

В городе Кролевец Сумской области случайная прохожая спасла школьницу, которую чуть не изнасиловал неизвестный парень.

Женщина шла по улице и внезапно услышала громкие крики девушки. Нападающий повалил школьницу на землю и пытался взыскать с нее джинсы.

Девушка плакала и умоляла о помощи: когда парень понял, что их услышали, быстро убежал.

— Придя в себя, школьница описала приметы неизвестного. На поиски подозреваемого был ориентирован наряды полиции города, и уже через час мы заметили на одной из улиц похожего по приметам молодого человека, — говорится в сообщении полиции.

В отделении пострадала девушка быстро узнала нападавшего. Им оказался 19-летний парень, ранее неоднократно судимый за кражи и разбой.

Характерным было то, что молодой человек был в грязной одежде и весь в крови.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.15 (покушение на преступление) ч.3 ст.152 (Изнасилование) УК Украины.

Санкция статьи за изнасилование несовершеннолетней предусматривает заключение сроком от 7 до 12 лет. Следствие по делу продолжается.

Изнасилование на Николаевщине

В начале января полиция задержала 16-летнего подростка, который изнасиловал 35-летнюю женщину во время пьяной вечеринки в Первомайске.

Выяснилось, что в канун Рождества женщина отдыхала в одном из клубов, где познакомилась с компанией парней.

После нескольких алкогольных напитков она согласилась на предложение поехать в гости к новым знакомым. На момент изнасилования 35-летняя женщина спала.