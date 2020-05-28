На Черкасщине иностранцы похитили 400 тыс гривен из банкомата

Полиция Черкасчины совместно с силовиками КОРДа задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. гривен.
На место преступления злоумышленники приехали из Житомирской и Ивано-Франковской областей: камеры наблюдения зафиксировали их автомобиль Mercedes на иностранной регистрации.
Взрыв разрушил не только банкомат, но и часть помещения, где он находился.
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Правоохранители выяснили, что одного из преступников недавно депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией.
Во время задержания в квартирах иностранцев были обнаружены похищенные деньги, инструменты, наркотические средства.
Один из фигурантов имел телесные повреждения, которые получил во время подрыва банкомата.
— Задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) УК Украины, — добавили в полиции.
За содеянное горе-грабителям грозит до десяти лет лишения свободы.
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