На Черкасщине иностранцы похитили 400 тыс гривен из банкомата

Полиция Черкасчины совместно с силовиками КОРДа задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. гривен.

На место преступления злоумышленники приехали из Житомирской и Ивано-Франковской областей: камеры наблюдения зафиксировали их автомобиль Mercedes на иностранной регистрации.

Взрыв разрушил не только банкомат, но и часть помещения, где он находился.

Читайте: Снимали, как горит: в Запорожье семья поиздевалась над отцом































На Черкасщине двое иностранцев взорвали банкомат и похитили почти полмиллиона гривен / 8 фотографий

Правоохранители выяснили, что одного из преступников недавно депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией.

Во время задержания в квартирах иностранцев были обнаружены похищенные деньги, инструменты, наркотические средства.

Один из фигурантов имел телесные повреждения, которые получил во время подрыва банкомата.

— Задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) УК Украины, — добавили в полиции.

За содеянное горе-грабителям грозит до десяти лет лишения свободы.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как в Харькове за взяткой в $4 тыс. поймали судью. Им оказался заместитель главы одного из районных судов города.