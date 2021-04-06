После скандальной перестрелки в поезде Константиновка — Киев двух военных фельдсвязи уволили с должностей.

Об этом сообщили в представительстве Госспецсвязи.

Отмечается, что во время перестрелки в поезде почта, которую везли военнослужащие, осталась целой: она будет доставлена ​​по маршруту адресатам.

Официально двух мужчин уволили приказом от 6 апреля.

— По данному факту проводится служебное расследование. В настоящее время военнослужащие находятся в распоряжении в Красноградском районном отделе Национальной полиции Украины в Харьковской области, — отметил и.о. Госспецсвязи Дмитрий Маковский.

Перестрелка в поезде Константиновка — Киев

О перестрелке в поезде Константиновка — Киев стало известно утром 6 апреля.

В одном из купе поезда между двумя военнослужащими началась драка, которая закончилась выстрелами из табельного оружия.

Поезд совершил экстренную остановку: пассажиров вовремя эвакуировали, поэтому никто не пострадал.

Для задержания двух военнослужащих привлекли спецназовцев КОРД, поскольку мужчины забаррикадировались в купе.

Известно, что один из мужчин задержан, а с другим работают следователи.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) КК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком до 7 лет.

Источник: Госспецсвязь