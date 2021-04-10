Одного учасника стрілянини у потязі Костянтинівка – Київ відправили під варту на 60 днів, а другого притягнули до адміністративної відповідальності.

Одного колишнього офіцера спецзв’язку визнали винним у скоєнні адміністративних правопорушень.

Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності через недбале ставлення до військової служби при виконанні службових обов’язків щодо доставки кореспонденції у визначені строки, вчинене в умовах особливого періоду.

А також через бездіяльність під час вчинення правопорушення підлеглим, розпивання алкогольних напоїв та невжиття заходів для відсторонення від обов’язків військової служби нетверезої особи.

За такі порушення йому призначили 20 діб арешту на гауптвахті – місці, де утримують порушників військової дисципліни.

Іншого офіцера підозрюють у хуліганстві, погрозі або насильстві працівнику правоохоронного органу. Йому призначили запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб, без визначення розміру застави. Слідство триває.

Потяг Костянтинівка – Київ

Вночі 6 квітня двоє пасажирів-військових влаштували стрілянину у вагоні потяга Костянтинівка – Київ. Через це потяг затримувався в дорозі на шість годин. Згодом військовослужбовців звільнили з посад.

За даними слідства, два офіцери спецзв’язку перебували у стані алкогольного сп’яніння. Один з них влаштував стрілянину з вогнепальної зброї, а згодом чинив опір правоохоронцям. Постраждалих та загиблих внаслідок цих дій немає.