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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Избил и выбросил умирать на улице: на Виннитчине мужчина убил жену

В Винницкой области мужчина из-за ревности убил свою гражданскую жену. Между жителями села Цвижин произошел конфликт, в ходе которого 35-летний сожитель избил 30-летнюю женщину, а затем столкнул с лестницы крыльца и оставил умирать.

вбивство у селі Цвіжин Вінницька обл

После этого подозреваемый спокойно пошел спать, а на утро сообщил о смерти любимой в полицию. Правоохранители задержали его и поместили его в изолятор временного продолжения.

35-летнему жителю села Цвижин грозит до десяти лет лишения свободы.

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Интимное свидание закончилось смертью

В Киевской области двое мужчин встретились после знакомства на портале сексуальных утех в доме одного из них. Они договорились об интимном массаже за деньги, однако во время встречи 25-летний гость напал на владельца апартаментов.

В результате полученных ножевых порезов 41-летний мужчина скончался.

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