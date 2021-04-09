На Киевщине интимное свидание между мужчинами закончилось кровавой смертью

В Киевской области 41-летнего мужчину нашли мертвым в собственном доме — он лежал в крови, а с его спины торчал нож. Оказалось, что убийцу он самостоятельно привез домой.

Накануне погибший на специальном интернет-канале сексуальных развлечений познакомился с 25-летним парнем из Киева. Мужчины договорились о встрече, которая предусматривала интимный массаж. За такую ​​услугу 25-летний киевлянин должен был получить 500 грн.

“Массажист” напал на мужчину с отверткой, когда тот вешал куртку. После этого он взял на кухне нож и нанес еще несколько ударов, в результате которых владелец дома умер.

— Я думал, приеду к нему домой, он даст денег, а я его обману. Но когда приехали домой, он начал отказывать, нет-нет-нет. Мне стало страшно, что он со мной сделает какие-то плохие интимные вещи. Поэтому я его ударил, а затем схватился за нож, — рассказал убийца.

В Киеве мужчина убил любовника жены

В Киеве мужчина пришел домой и увидел жену со знакомым. Между мужчинами началась драка — 59-летний владелец дома ударил оппонента ножом, в результате полученных травм он скончался.

Женщина также травмировалась, когда пыталась разнять драку.