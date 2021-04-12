У Вінницькій області чоловік через ревнощі вбив свою цивільну дружину. Між жителями села Цвіжин стався конфлікт, під час якого 35-річний співмешканець побив 30-річну жінку, а потім зіштовхнув зі сходів ґанку та залишив помирати.

Після цього підозрюваний спокійно пішов спати, а на ранок повідомив про смерть коханої у поліцію. Правоохоронці затримали його та помістили його до ізолятора тимчасового тривання.

35-річному жителю села Цвіжин загрожує до десяти років позбавлення волі.

Інтимне побачення закінчилося смертю

У Київській області двоє чоловіків зустрілися після знайомства на порталі сексуальних втіх у будинку одного з них. Вони домовилися про інтимний масаж за гроші, однак під час зустрічі 25-річний гість напав на власника помешкання.

У результаті отриманих ножових порізів 41-річний чоловік помер.