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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Побив і викинув помирати на вулиці: на Вінниччині чоловік вбив дружину

У Вінницькій області чоловік через ревнощі вбив свою цивільну дружину. Між жителями села Цвіжин стався конфлікт, під час якого 35-річний співмешканець побив 30-річну жінку, а потім зіштовхнув зі сходів ґанку та залишив помирати.

вбивство у селі Цвіжин Вінницька обл

Після цього підозрюваний спокійно пішов спати, а на ранок повідомив про смерть коханої у поліцію. Правоохоронці затримали його та помістили його до ізолятора тимчасового тривання.

35-річному жителю села Цвіжин загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Інтимне побачення закінчилося смертю

У Київській області двоє чоловіків зустрілися після знайомства на порталі сексуальних втіх у будинку одного з них. Вони домовилися про інтимний масаж за гроші, однак під час зустрічі 25-річний гість напав на власника помешкання.

У результаті отриманих ножових порізів 41-річний чоловік помер.

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