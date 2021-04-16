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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Оценил жизнь в $2,1 тыс.: на Хмельнитчине мужчина заказал убийство бывшей

16 апреля в Хмельницкой области полицейские задержали мужчину, который заказал убийство бывшей. Житель соседней области готов был заплатить за жизнь экс-возлюбленной $2,1 тыс., поскольку они долго находились в конфликте.

чоловік замовив вбивство жінки

Полиция получила информацию о намерении заказать убийство. Правоохранители создали имитацию исчезновения женщины и нашли подставное лицо на роль убийцы.

Задержание мужчины произошло в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области, когда он передавал деньги.

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту заказного убийства. Сейчас решается вопрос о уведомлении о подозрении 49-летнему гражданину.

На Виннитчине мужчина убил жену

В Винницкой области мужчина из-за ссоры избил свою жену. После этого он столкнул ее с лестницы и оставил умирать на улице.

Пока женщина умирала, ее сожитель спокойно спал. Утром злоумышленник сообщил о смерти любимой в полицию.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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