16 квітня у Хмельницькій області поліцейські затримали чоловіка, який замовив вбивство колишньої. Мешканець сусідньої області готовий був заплатити за життя екс-коханої $2,1 тис., оскільки вони довго перебували у конфлікті.
Поліція отримала інформацію про намір замовити вбивство. Правоохоронці створили імітацію зникнення жінки та знайшли підставну особу на роль вбивці.
Затримання чоловіка відбулося у місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, коли він передавав кошти.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замовного вбивства. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру 49-річному громадянину.
На Вінниччині чоловік вбив дружину
У Вінницькій області чоловік через сварку побив свою дружину. Після цього він зіштовхнув її зі сходів і залишив помирати на вулиці.
Поки жінка помирала, її співмешканець спокійно спав. На ранок зловмисник повідомив про смерть коханої у поліцію.