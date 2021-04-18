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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

На Черкащине авто влетело в пруд — трое мужчин погибли

В Черкасской области автомобиль с пассажирами влетел в пруд и перевернулся. В результате инцидента погибли три человека — 36-ти, 45-ти и 46-ти лет.

ДТП на Черкащині

Транспортное происшествие произошло поздно вечером 17 апреля в селе Шукайвода Христиновского района на улице Мичурина. На линию 103 сообщение о ДТП поступило в 21.56.

На место происшествия прибыло две кареты скорой, однако пострадавших не удалось спасти.

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ДТП на Сумщине

В Роменском районе Сумской области вечером 15 апреля столкнулось два грузовика. В результате аварии погибли оба водителя.

Что стало причиной аварии и кто нарушил правила дорожного движения — устанавливают полицейские. Подробности и фото ДТП на Сумщине — на Фактах ICTV.

Источник: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС

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