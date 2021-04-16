В Киеве будут судить водителя, который 30 октября 2020 года стал виновником смертельной аварии возле Майдана Независимости. В результате ДТП погибли две женщины.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который был за рулем автомобиля Land Rover Discovery (ч. 3 ст. 286 КК Украины). Следствие установило, что у мужчины были проблемы со здоровьем и он знал, что оно может ухудшиться.

Кроме того, его случай входил в перечень заболеваний и пороков, при которых человек не допускается к управлению транспортными средствами.

Виновнику смертельного ДТП может грозить лишение свободы от пяти до 10 лет без права управлять транспортными средствами до трех лет.

Смертельное ДТП на Майдане — что известно

Смертельное ДТП на Майдане произошло 30 октября 2020. 66-летний Юрий Назаренко на автомобиле Land Rover Discovery выехал на пешеходную полосу вблизи Майдана Независимости.

Водитель въехал в припаркованный автомобиль, а затем на неуправляемом автомобиле наехал на двух женщин 1941 и 1990 года рождения.

Они погибли на месте. Кроме того, в результате аварии пострадали еще три человека.