В Польше полиция обнаружила тело 41-летнего украинца, который приехал туда на заработки.
Тело нашли возле села Езерна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве, где он и проживал.
Известно, что в скором времени гражданин Украины должен был начать работу на одном из заводов в гмине Сокольники. Последний раз его видели дома 15 апреля после полуночи.
В результате поисковой операции, к которой были привлечены правоохранители и спасатели, в день исчезновения мужчины нашли его обувь.
16 апреля тело украинца обнаружили в лесу. Его нашли в 500 метрах от места жительства.
В настоящее время полиция устанавливает причины смерти гражданина Украины. Известно, что прокуратура Польши исключает участие третьих лиц в смерти украинца.
Гибель украинца в Польше
В январе 2021 года во время пожара в жилом доме погиб украинец.
Трагедия произошла в городе Вроцлав.
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Источник: TV Republika