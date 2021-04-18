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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

Украинского заробитчанина нашли мертвым в лесу в Польше

В Польше полиция обнаружила тело 41-летнего украинца, который приехал туда на заработки.

Поліція Польщі

Тело нашли возле села Езерна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве, где он и проживал.

Известно, что в скором времени гражданин Украины должен был начать работу на одном из заводов в гмине Сокольники. Последний раз его видели дома 15 апреля после полуночи.

В результате поисковой операции, к которой были привлечены правоохранители и спасатели, в день исчезновения мужчины нашли его обувь.

16 апреля тело украинца обнаружили в лесу. Его нашли в 500 метрах от места жительства.

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В настоящее время полиция устанавливает причины смерти гражданина Украины. Известно, что прокуратура Польши исключает участие третьих лиц в смерти украинца.

Гибель украинца в Польше

В январе 2021 года во время пожара в жилом доме погиб украинец.

Трагедия произошла в городе Вроцлав.

Подробнее о смерти украинца в Польше читайте на Фактах ICTV.

Источник: TV Republika

Фото: Depositphotos

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