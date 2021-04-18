У Польщі поліція виявила тіло 41-річного українця, який приїхав туди на заробітки.

Тіло знайшли поблизу села Єзьорна гміни Галевіце у Лодзінському воєводстві, де він і проживав.

Відомо, що невдовзі громадянин України мав розпочати роботу на одному із заводів у гміні Сокольники. Востаннє його бачили вдома 15 квітня після опівночі.

В результаті пошукової операції, до якої були залучені правоохоронці та рятувальники, в день зникнення чоловіка знайшли його взуття.

16 квітня тіло українця виявили у лісі. Його знайшли за 500 метрів від місця проживання.

Наразі поліція встановлює причини смерті громадянина України. Відомо, що прокуратура Польщі виключає участь третіх осіб у смерті українця.

Загибель українця у Польщі

У січні 2021 року під час пожежі у житловому будинку загинув українець.

Трагедія сталася у місті Вроцлав.

Детальніше про смерть українця у Польщі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: TV Republika