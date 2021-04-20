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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Приїхав до дідуся: на Чернігівщині помер підліток через селфі на даху поїзда

поліцейські біля вагону потяга

На Чернігівщині трагічно загинув 16-річний хлопець, який приїхав в гості до дідуся. Під час відпочинку з друзями в лісосмузі він намагався зробити селфі на даху вантажного поїзда, однак його смертельно вдарило електричним струмом.

20 квітня близько 21.00 оператор швидкої допомоги повідомив у поліцію про те, що в одному з сіл Бобровицької територіальної громади хлопець заліз на поїзд та отримав смертельний удар струмом від високовольтної лінії.

Правоохоронці на місці трагедії встановили, що підліток нещодавно приїхав у гості до дідуся в село з Києва.

Вчора він пішов відпочивати разом з друзями у лісосмугу неподалік залізниці. Там хлопець вирішив зробити селфі на вантажному вагоні.

Але коли він став на дах потяга на повен зріст, то отримав ураження електричним струмом від лінії з великою напругою.

Внаслідок удару підлітка відкинуло на землю і він почав горіти. На допомогу підбігли його товариші і намагалися погасити полум’я. Однак підліток помер.

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На Черкащині підлітка вдарило струмом на залізниці

На станції Шевченка в Смілі Черкаської області 16-річного підлітка вдарило струмом контактної мережі. Хлопця госпіталізували із 50% опіками тіла.

Надзвичайна подія сталася, коли школяр, катаючись із товаришем на велосипедах неподалік станції, вирішив піднятись на дах цистерни.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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