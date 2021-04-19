На станції Т.Г. Шевченка в Смілі Черкаської області 16-річного підлітка вразило струмом контактної мережі. Хлопця госпіталізували із 50% опіками тіла.

Надзвичайна подія сталася, коли школяр, катаючись із товаришем на велосипедах неподалік станції, вирішив піднятись на дах цистерни.

Наразі постраждалий у стабільно тяжкому стані. Днями йому мають робити операцію з пересадки шкіри.

За інформацією залізничників, напруга контактної мережі становить 27,5 кВ. При наближенні до проводу контактної мережі ближче, ніж на 2 м, може виникнути електрична дуга між тілом людини й дротом, що спричиняє електротравму з важкими наслідками для здоров’я.

В Одеській області пенсіонерка померла від опіків

13 квітня в Одеській області пенсіонерка померла від опіків.

За даними поліції, 77-річна жителька селища Окни спалювала сміття в дворі, коли вогонь раптово перекинувся на її одяг.

Джерело: Одеська залізниця

Фото: Одеська залізниця