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Софія Зінов'єва |

Задушил и расчленил мать: в Испании каннибал предстанет перед судом

Задушил и расчленил мать: в Испании каннибал предстанет перед судом

В Испании перед судом предстал мужчина, которого обвиняют в убийстве собственной матери и каннибализме.

В 2019 году полиция прибыла на вызов в дом 66-летней женщины, где нашли останки ее тела, разбросанные по помещению. Некоторые куски хранились в пластиковых контейнерах.

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Правоохранители задержали сына погибшей, 26-летнего Альберто Санчеса Гомеса, который сообщил, что не помнит процесс расчленения и каннибализма.

Затем подсудимый признался, что душил свою мать, а также иногда поедал ее остатки или давал собаке.

Известно, что подсудимый страдал расстройством личности и употреблял наркотические препараты.

Жестокое убийство в Хмельницкой области

В 2016 году стало известно об убийстве винничанки Екатерины Обуховской и ее 10-летней дочери Анны. Тело женщины нашли под Киевом с простреленной головой, а остатки и одежду ее дочери аж на Хмельнитчине.

На скамье подсудимых оказались 40-летний сожитель убитой женщины Сергей и его 22-летняя любовница.

В полиции сообщили, что после убийства мужчина расчленил ребенка и съел ее печень.

Источник: ВВС Украина

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