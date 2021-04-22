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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Задушив і розчленував матір: в Іспанії канібал постане перед судом

Задушив і розчленував матір: в Іспанії канібал постане перед судом

У Іспанії перед судом постав чоловік, якого звинувачують у вбивстві власної матері та канібалізмі.

У 2019 році поліція прибула на виклик у будинок 66-річної жінки, де знайшли рештки її тіла, розкидані помешканням. Деякі шматки зберігалися у пластикових контейнерах.

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Правоохоронці затримали сина загиблої, 26-річного Альберто Санчеса Гомеса, який повідомив, що не пам’ятає процес розчленування та канібалізму.

Потім підсудний зізнався, що душив свою матір, а також іноді поїдав її рештки або давав їх собаці.

Наразі відомо, що підсудний страждав розладом особистості та вживав наркотичні препарати.

Жорстоке вбивство на Хмельниччині

У 2016 році стало відомо про вбивство вінничанки Катерини Обухівської та її 10-тирічної доньки Ганни. Тіло жінки знайшли під Києвом з простреленою головою, а рештки та одяг її доньки аж на Хмельниччині.

На лаві підсудних опинилися 40-річний співмешканець убитої жінки Сергій та його 22-річна коханка.

У поліції повідомили, що після вбивства чоловік розчленував дитину та з’їв її печінку.

Джерело: ВВС Україна

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