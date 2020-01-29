Вбив жінку та розчленував дитину: вінницький канібал четвертий рік без вироку

У Хмельницькому четвертий рік тривають судові засідання щодо вбивць вінничанки Катерини Обухівської та її 10-тирічної доньки Ганни.

На лаві підсудних – 40-річний співмешканець убитої жінки Сергій та його 22-річна коханка.

Чотири роки тому тіло Катерини знайшли під Києвом з простреленою головою, а рештки та одяг її доньки – на Хмельниччині.

Вбивця втирався в довіру до родини Катерини, а коли жінка почала з ним жити, то стала виглядати депресивно.

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Рідні жертв впевнені, що підозрювані сповідують сатанізм, а Сергій після вбивства дитини з’їв її печінку.

– Була інформація від правоохоронних органів, що він після розчленування з’їв печінку дитини. Є відео, в якому він розказував для чого він це зробив, – розповіла тітка вбитої дитини Олена.

Підозрювані у вбивствах у скоєному не зізнаються, проте прокурор запевняє, що у нього достатньо доказів, аби відправити Сергія на довічне ув’язнення, а його коханку надовго за ґрати.

Нагадаємо, в Умані чоловікові через 600 грн перерізали горло і підпалили будинок, щоб приховати злочин.