По данным штаба ООС, провокации на линии разграничения будут направлены на разрушение оборонительных рубежей на передовой и нанесение потерь украинской армии. Также не исключается возможность жертв среди мирного населения.

Боевики на Донбассе планируют ряд провокаций на Пасху с применением оружия и военной техники. Таким образом они попытаются дать повод РФ обвинить Украину в геноциде собственного народа и пренебрежении чувствами верующих.

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Одна из таких провокаций оккупантов должна состояться на Дебальцевском направлении. Для этого боевики планируют привлечь наемников Союза добровольцев Донбасса, которые получили указание от своих российских кураторов.

— Это позволит России обвинить Украину в пренебрежении нравственными, религиозными принципами и геноцидом собственного народа, а также ввести в Украину регулярные войска РФ, — отмечают в штабе ООС.

Будет ли Украина отвечать на провокации

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские военные не могут стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе.

По его словам, ситуация на Востоке остается напряженной, но Украина прилагает все усилия, чтобы решить конфликт на политико-дипломатическом уровне.

Кулеба также сообщил, что с начала 2021 года на Донбассе погибли уже более 30 украинских военных.