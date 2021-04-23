Бойовики на Донбасі планують низку провокацій на Великдень із застосуванням зброї та військової техніки. Таким чином вони спробують дати привід РФ звинуватити Україну в геноциді власного народу і нехтуванні почуттями вірян.

За даними штабу ООС, провокації на лінії розмежування будуть спрямовані на руйнування оборонних рубежів на передовій і завдавання збитків українській армії. Також не виключається можливість жертв серед мирного населення.

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Одна з таких провокацій окупантів повинна відбутися на Дебальцевському напрямку. Для цього бойовики планують залучити найманців Союзу добровольців Донбасу, які отримали вказівку від своїх російських кураторів.

– Це дозволить Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноцидом власного народу, а також ввести в Україну регулярні війська РФ, – зазначають в штабі ООС.

Чи буде Україна відповідати на провокації

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що українські військові не можуть стріляти у відповідь на провокації окупантів на Донбасі.

За його словами, ситуація на Сході залишається напруженою, але Україна докладає всіх зусиль, щоб вирішити конфлікт на політико-дипломатичному рівні.

Кулеба також повідомив, що з початку 2021 року на Донбасі загинули вже понад 30 українських військових.