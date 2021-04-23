Тримав за горло, щоб не втекла: на Закарпатті заарештували ґвалтівника школярки

У Виноградові на Закарпатті поліція помістила під варту 20-річного хлопця, який підозрюється у зґвалтуванні школярки.

Інцидент трапився вдень 19 квітня на території колишнього радгосп-заводу. До поліції про зґвалтування повідомив батько дівчинки.

Як з’ясувалося, затриманий хлопець проживав в одному районі і довгий час був знайомий зі своєю жертвою.

За даними поліції, він уже був раніше судимий за злочин, пов’язаний з наркотиками.

Місцевим журналістам 15-річна дівчинка розповіла, що хлопець накинувся на неї дорогою до школи.

Спочатку він намагався запросити школярку на каву, а після відмов ставав все більш агресивним.

Щоб школярка не змогла покликати на допомогу, нападник тримав її за горло і закривав рота рукою.

– Він мене потягнув за собою: я намагалася вирватися, але не змогла. У колгоспі почав мене душити, пригрозив, що якщо не візьму в ***, він мене вб’є на місці. Після зґвалтування сказав, що завагітнію від нього.

Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. Кримінальне провадження відкрито за за ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

За доводами прокурора підозрюваного взято під варту без можливості внесення застави.

Спроба зґвалтування на Сумщині

Наприкінці березня у Кролевці хлопець накинувся на неповнолітню школярку, але від зґвалтування дівчину врятували перехожі.

Нападник повалив школярку на землю і намагався стягнути з неї джинси. Дівчина плакала і благала про допомогу: коли хлопець зрозумів, що їх почули, швидко втік.

Поліція знайшла нападника вже вже через годину: ним виявився 19-річний хлопець, раніше неодноразово судимий за крадіжки та розбій.

Джерела: Закарпатська обласна прокуратура, Перший