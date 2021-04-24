В селе Братское Днепропетровской области 27-летняя женщина сбила на пешеходном переходе двух 12-летних детей. Школьников отбросило на десятки метров, а водительница даже не вышла из авто.
— Все повыскакивали — ну кто чем мог. Но мы их не трогали, они были в крайне тяжелом состоянии. Девочка перелетела через два отбойника и оказалась на другой стороне трассы, а мальчик чуть дальше — там есть следы крови, — рассказывает очевидица аварии Инна.
Спасти шестиклассников Светлану и Константина пытались аж четыре бригады медиков — операции длились чуть ли не всю ночь. Сейчас дети в коме на аппаратах ИВЛ.
Жители села эту дорогу уже давно называют трассой смерти. Говорят, для пешеходов она совсем неприспособлена. Требование снизить скорость в населенном пункте водители здесь игнорируют. Поэтому местные уже не первый год требуют установить светофор. Несмотря на это, ответа от правоохранительных органов и дорожников сих пор нет.
Между тем 27-летнюю виновницу аварии уже задержали. Если дети выживут, ей может грозить от трех до восьми лет заключения.
Авто влетело в пруд — ДТП в Черкасской области
В Черкасской области 17 апреля произошло смертельное ДТП. Трое мужчин на автомобиле влетели в пруд и перевернулись.
Погибшим было 36, 45 и 46 лет. Впоследствии стало известно, что они утонули на мели.