У селі Братське Дніпропетровській області 27-річна жінка збила на пішохідному переході двох 12-річних дітей. Школярів відкинуло на десятки метрів, а водійка навіть не вийшла з авто.

– Всі повискакували – ну хто чим міг. Але ми їх не чіпали, вони були у вкрай важкому стані. Дівчинка перелетіла через два відбійники та опинилася на іншому боці траси, а хлопчик трохи далі – там є сліди крові, – розповідає очевидиця аварії Інна.

Врятувати шестикласників Світлану та Костянтина намагалися аж чотири бригади медиків – операції тривали чи не всю ніч. Зараз діти в комі на апаратах ШВЛ.

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Жителі села цю дорогу вже давно називають трасою смерті. Кажуть, для пішоходів вона зовсім не пристосована. Вимогу знизити швидкість у населеному пункті водії тут ігнорують. Тому місцеві вже не перший рік вимагають встановити світлофор. Попри це, відповіді від правоохоронців та дорожників і досі немає.

Тим часом 27-річну винуватицю аварії вже затримали. Якщо діти виживуть, їй може загрожувати від трьох до восьми років ув’язнення.

Авто влетіло у ставок – ДТП на Черкащині

У Черкаській області 17 квітня сталася смертельна ДТП. Троє чоловіків на автомобілі влетіли у ставок і перекинулись.

Загиблим було 36, 45 та 46 років. Згодом стало відомо, що вони втопилися на мілині.