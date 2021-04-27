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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Донбасі підірвалося авто з українськими військовими

Донбас, ООС, війна на Добасі

На Донбасі на невідомому пристрої підірвався автомобіль з українськими військовими. Один чоловік помер, троє отримали поранення.

Трагедія трапилася у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ. Поранених бійців госпіталізували до медичного закладу. Їм надали необхідну допомогу, наразі стан їх здоров’я – задовільний.

На місці працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ. Обставини трагедії з’ясовуються.

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Переговори щодо Донбасу

У Кремлі заявили, що переговори Путіна та Зеленського можуть відбутися, але без обговорення Донбасу. Про це 27 квітня заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, розмова може стосуватися лише двосторонніх проблем між країнами.

Джерело: Штаб ООС

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