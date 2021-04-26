Утром 26 апреля оккупанты обстреляли украинских саперов, которые проводили разминирование территории вблизи поселка Гнутово. Пиротехников ЧСЧС немедленно эвакуировали с места обстрела. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Во время обстрела на территории садового общества, находящегося неподалеку линии соприкосновения, работали 23 саперы ЧСЧС, а также пять единиц техники.

Пиротехники ДСНС проводят разминирование 12 га территории на территории Гнутово в рамках сотрудничества с представительством The HALO Trust в Украине. Цель таких работ — очистка участков от взрывоопасных предметов до такого уровня, чтобы они были безопасными для жизни людей.

На Донбассе на гранате подорвался ребенок

Недавно представители миссии СММ ОБСЕ сообщили о подрыве ребенка на гранате. Трагедия произошла в городе Снежное Донецкой области, которое сейчас неподконтрольное украинскому правительству.

Известно, что взрывное устройство в доме активировал отец погибшей двухлетней девочки.