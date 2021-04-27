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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Пистолет к виску: в Одессе мужчина набросился на стоматолога из-за плача дочери

пістолет

В Одессе 34-летний мужчина угрожал пистолетом сотрудникам стоматологии. Он привел в медицинское учреждение свою 5-летнюю дочь. Когда ребенок начал плакать, отец набросился на одного из врачей, приложил ему к виску пистолет и начал угрожать.

Об инциденте работники стоматологической клиники сообщили в полицию. На место прибыли правоохранители — задержали 34-летнего горожанина и изъяли у него оружие.

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По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемому грозит от трех до восьми лет в тюрьме.

Стоматолог пытался убить клиентку током

В Киеве стоматолог обслуживал клиентов на дому, а потом грабил их. Одну из пациенток он пытался убить током, а с другой взял более 180 тыс. грн за импланты, которые не установил.

Подробности про стоматолога-садиста из Киева читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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