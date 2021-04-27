В Одесі 34-річний чоловік погрожував пістолетом співробітникам стоматології. Він привів до медичного закладу свою 5-річну доньку. Коли дитина почала плакати, батько накинувся на одного з лікарів, приклав йому до скроні пістолет і почав погрожувати.

Про інцидент працівники стоматологічної клініки повідомили у поліцію. На місце прибули правоохоронці – затримали 34-річного містянина та вилучили у нього зброю.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство). Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваному загрожує від трьох до восьми років у в’язниці.

Стоматолог намагався вбити клієнтку струмом

У Києві стоматолог обслуговував клієнтів на дому, а потім грабував їх. Одну з пацієнток він намагався вбити струмом, а з іншої взяв понад 180 тис. грн за імпланти, які не встановив.

Подробиці про стоматолога-садиста з Києва читайте у матеріалі Фактів ICTV.