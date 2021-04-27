В Киевской области газовщики брызнули перцовым баллончиком в глаза местного жителя. Четверо сотрудников газовой службы пришли в дом Юрия, чтобы проверить счетчик. Хозяин впустил коммунальщиков, а сам пошел заниматься своими делами. Когда вернулся — газовщики уже резали трубу.

— Они выяснили, что у нас утечка газа и сказали — надо снимать счетчик на проверку. Просто перекрыли газ, а счетчик не установили другой. Я говорю, а почему? Они ответили, что они другого с собой не брали.

Сколько продлится проверка — мужчине не сказали. Долго не думая, Юрий решил вызвать полицию. Но пока ходил за телефоном, сотрудники газовой службы пытались уйти.

Когда хозяин хотел их остановить, один из газовиков брызнул ему перцовым газом в лицо.

— На меня брызнули газом. И не один, и не два раза. Я упал на машину, у меня началась паника, я начал задыхаться.

На крики из дома выскочил товарищ хозяина. Говорит: коммунальщики, как сумасшедшие, набросились на уже беспомощного Юрия, когда тот лежал на капоте.

— Один из них тоже пытался на меня брызнуть, я начал отбиваться. Второй мужчина сзади подошел, меня прижал к авто. А в это время Юру еще двое взяли и оттащили.

После того газовщики уехали. Потом вернулись для того, чтобы дать объяснения полиции — на том и все. Юрию, который надышался перца с баллончика, пришлось срочно ехать в больницу, потому что у него хроническое заболевание легких.

Без газа его семье пришлось жить больше недели. От компании пострадавший так и не получил никаких извинений.

Кровавое свидание в Киевской области

В начале апреля в Киевской области стало известно об убийстве мужчины. Он привел в свой дом парня, с которым познакомился на портале сексуальных утех.

Интимное свидание превратилось в кровавую расправу — гость напал на хозяина дома с отверткой и ножом.