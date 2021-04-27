PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Срезали трубу, а хозяину — перечный газ в глаза. История с газовщиками под Киевом

Срезали трубу, а хозяину — перечный газ в глаза. История с газовщиками под Киевом

В Киевской области газовщики брызнули перцовым баллончиком в глаза местного жителя. Четверо сотрудников газовой службы пришли в дом Юрия, чтобы проверить счетчик. Хозяин впустил коммунальщиков, а сам пошел заниматься своими делами. Когда вернулся — газовщики уже резали трубу.

— Они выяснили, что у нас утечка газа и сказали — надо снимать счетчик на проверку. Просто перекрыли газ, а счетчик не установили другой. Я говорю, а почему? Они ответили, что они другого с собой не брали.

Сколько продлится проверка — мужчине не сказали. Долго не думая, Юрий решил вызвать полицию. Но пока ходил за телефоном, сотрудники газовой службы пытались уйти.

Читайте
Рожала в частной клинике: в Киеве женщине из-за ошибки удалили матку

Когда хозяин хотел их остановить, один из газовиков брызнул ему перцовым газом в лицо.

— На меня брызнули газом. И не один, и не два раза. Я упал на машину, у меня началась паника, я начал задыхаться.

На крики из дома выскочил товарищ хозяина. Говорит: коммунальщики, как сумасшедшие, набросились на уже беспомощного Юрия, когда тот лежал на капоте.

— Один из них тоже пытался на меня брызнуть, я начал отбиваться. Второй мужчина сзади подошел, меня прижал к авто. А в это время Юру еще двое взяли и оттащили.

После того газовщики уехали. Потом вернулись для того, чтобы дать объяснения полиции — на том и все. Юрию, который надышался перца с баллончика, пришлось срочно ехать в больницу, потому что у него хроническое заболевание легких.

Без газа его семье пришлось жить больше недели. От компании пострадавший так и не получил никаких извинений.

Кровавое свидание в Киевской области

В начале апреля в Киевской области стало известно об убийстве мужчины. Он привел в свой дом парня, с которым познакомился на портале сексуальных утех.

Интимное свидание превратилось в кровавую расправу — гость напал на хозяина дома с отверткой и ножом.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка