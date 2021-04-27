В Мукачевском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Skoda Octavia погибли двое мужчин и женщина.

ДТП произошло между селами Залужье и Зубовка. На месте аварии работают медики и правоохранители.

Тела погибших удалось извлечь из покореженного авто силами 17-й пожарно-спасательной части города Мукачево.

Вторая женщина с диагнозом политравма была госпитализирована в ближайшую больницу











Трое погибших и пострадавший: на Закарпатье произошло смертельное ДТП / 3 фотографии

ДТП на Днепропетровщине

На прошлой неделе 27-летняя женщина на Peugeot сбила двух детей в селе Братское, под Днепром.

Школьников, переходивших дорогу на пешеходном переходе, отбросило на несколько десятков метров.

12-летние дети были в крайне тяжелом состоянии, однако прибывшим на место происшествия медикам удалось их спасти.