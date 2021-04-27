Трое погибших и пострадавший: на Закарпатье произошло смертельное ДТП

В Мукачевском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП.
В результате столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Skoda Octavia погибли двое мужчин и женщина.
ДТП произошло между селами Залужье и Зубовка. На месте аварии работают медики и правоохранители.
Тела погибших удалось извлечь из покореженного авто силами 17-й пожарно-спасательной части города Мукачево.
Вторая женщина с диагнозом политравма была госпитализирована в ближайшую больницу
ДТП на Днепропетровщине
На прошлой неделе 27-летняя женщина на Peugeot сбила двух детей в селе Братское, под Днепром.
Школьников, переходивших дорогу на пешеходном переходе, отбросило на несколько десятков метров.
12-летние дети были в крайне тяжелом состоянии, однако прибывшим на место происшествия медикам удалось их спасти.