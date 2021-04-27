У Мукачівському районі Закарпатської області сталася смертельна ДТП.

В результаті зіткнення автомобілів Volkswagen Passat і Skoda Octavia загинули двоє чоловіків і жінка.

ДТП сталася між селами Залужжя і Зубівка. На місці аварії працюють медики і правоохоронці.

Тіла загиблих вдалося витягти з понівеченого авто силами 17-ї пожежно-рятувальної частини міста Мукачево.

Другу жінку з діагнозом політравма госпіталізовано до найближчої лікарні.











Троє загиблих і постраждалий: на Закарпатті сталася смертельна ДТП / 3 фотографии

ДТП на Дніпропетровщині

Минулого тижня 27-річна жінка на Peugeot збила двох дітей в селі Братське, під Дніпром.

Школярів, які переходили дорогу на пішохідному переході, відкинуло на кілька десятків метрів.

12-річні діти були у вкрай важкому стані, проте прибулим на місце події медикам вдалося їх врятувати.