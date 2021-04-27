PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Троє загиблих і постраждалий: на Закарпатті сталася смертельна ДТП

ДТП на Закарпатті

У Мукачівському районі Закарпатської області сталася смертельна ДТП.

В результаті зіткнення автомобілів Volkswagen Passat і Skoda Octavia загинули двоє чоловіків і жінка.

ДТП сталася між селами Залужжя і Зубівка. На місці аварії працюють медики і правоохоронці.

Читайте
Втопилися на мілині: з'явилися подробиці смертельної ДТП на Черкащині

Тіла загиблих вдалося витягти з понівеченого авто силами 17-ї пожежно-рятувальної частини міста Мукачево.

Другу жінку з діагнозом політравма госпіталізовано до найближчої лікарні.

  • Троє загиблих і постраждалий: на Закарпатті сталася смертельна ДТП
  • Троє загиблих і постраждалий: на Закарпатті сталася смертельна ДТП
  • ДТП, Скорая
  • Троє загиблих і постраждалий: на Закарпатті сталася смертельна ДТП
  • Троє загиблих і постраждалий: на Закарпатті сталася смертельна ДТП
  • ДТП, Скорая
Троє загиблих і постраждалий: на Закарпатті сталася смертельна ДТП / 3 фотографии

ДТП на Дніпропетровщині

Минулого тижня 27-річна жінка на Peugeot збила двох дітей в селі Братське, під Дніпром.

Школярів, які переходили дорогу на пішохідному переході, відкинуло на кілька десятків метрів.

12-річні діти були у вкрай важкому стані, проте прибулим на місце події медикам вдалося їх врятувати.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка