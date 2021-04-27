В канадском Монреале полностью сгорел недостроенный особняк основателя порноресурсах PornHub Фераса Антуна.

Инцидент произошел около полуночи 25 апреля. С пламенем боролись 80 сотрудников пожарной службы, но здание сгорело дотла.

Пламя перекинулось из главного здания особняка на другой дом, который была рядом с ним. По словам очевидцев, пламя достигло высоты около 50 метров. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей соседних домов.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства происшествия. По информации правоохранителей, в особняк на авеню Жан-Бурдон проникли двое неизвестных и подожгли его.

До поджога Ферас Антун выставил особняк на продажу, оценив его в $19 млн. В здании была 21 комната, девять гаражей, семь ванных комнат и четыре дамские комнаты.

Ранее территория, на которой построен особняк, уже фигурировала в канадских СМИ, когда Антун приобрел ее за $2 млн и вырубил 220 деревьев, чтобы построить дом.

Во Львове подожгли отделение банка

В начале февраля произошел пожар в отделении одного из банков Львова. Погибших и травмированных в результате происшествия нет. Огнем повреждено 10 кв. м помещения.

Полиция открыла уголовное производство из-за умышленного уничтожения или повреждения имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Источник: CBC