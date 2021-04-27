У Канаді невідомі спалили маєток засновника PornHub

У канадському Монреалі вщент згорів недобудований маєток засновника порноресурсу PornHub Фераса Антуна.

Інцидент стався близько опівночі 25 квітня. З полум’ям боролися 80 співробітників пожежної служби, але будівля згоріла вщент.

Полум’я перекинулася з головної будівлі маєтку на іншу, що була поруч з ним. За словами очевидців, полум’я досягло висоти близько 50 метрів. Через це довелося евакуювати мешканців сусідніх будинків.

Наразі поліція розслідує обставини події. За інформацією правоохоронців, у маєток на авеню Жан-Бурдон проникли двоє невідомих та підпалили його.

До підпалу Ферас Антун виставив маєток на продаж, оцінивши його у $19 млн. У будівлі була 21 кімната, дев’ять гаражів, сім ванних кімнат та чотири дамські кімнати.

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Раніше територія, на якій збудований маєток, вже фігурувала у канадських ЗМІ, коли Антун придбав її за $2 млн та вирубав 220 дерев, щоб побудувати будинок.

У Львові підпалили відділення банку

На початку лютого сталась пожежа у відділенні одного з банків Львова. Загиблих та травмованих унаслідок події немає. Вогнем пошкоджено 10 кв. м приміщення.

Поліція відкрила кримінальне провадження через умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

Джерело: CBC