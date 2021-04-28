Утром 28 апреля в Одессе оборвался лифт в жилом доме. В нем находилось восемь мужчин в возрасте 20-30 лет. Кабина лифта упала с первого этажа в шахту (с высоты около 7 м).

Инцидент произошел в 10-этажном жилом доме на улице Говорова, 10Г. На место прибыли спасатели ЧСЧС и открыли двери лифта.

После этого всех освобожденных людей забрали в больницу для проверки состояния здоровья.

Обстоятельства происшествия сейчас расследует полиция. По факту обрыва лифта открыли два уголовных производства — по ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

На Волыни оборвался лифт на шахте

В начале апреля в Волынской области оборвался лифт на шахте, в котором находилось девять горняков.

Кабина лифта на большой скорости влетела в забой. Всех мужчин госпитализировали в больницу с различными травмами.

По факту обрыва лифта начато служебное расследование.