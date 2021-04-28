PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Одессе оборвался лифт с восемью людьми

ліфт

Утром 28 апреля в Одессе оборвался лифт в жилом доме. В нем находилось восемь мужчин в возрасте 20-30 лет. Кабина лифта упала с первого этажа в шахту (с высоты около 7 м).

Инцидент произошел в 10-этажном жилом доме на улице Говорова, 10Г. На место прибыли спасатели ЧСЧС и открыли двери лифта.

После этого всех освобожденных людей забрали в больницу для проверки состояния здоровья.

Обстоятельства происшествия сейчас расследует полиция. По факту обрыва лифта открыли два уголовных производства — по ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

Читайте
Пистолет к виску: в Одессе мужчина набросился на стоматолога из-за плача дочери

На Волыни оборвался лифт на шахте

В начале апреля в Волынской области оборвался лифт на шахте, в котором находилось девять горняков.

Кабина лифта на большой скорости влетела в забой. Всех мужчин госпитализировали в больницу с различными травмами.

По факту обрыва лифта начато служебное расследование.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка