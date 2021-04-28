Вранці 28 квітня в Одесі обірвався ліфт у житловому будинку. У ньому перебувало вісім чоловіків у віці 20-30 років. Кабіна ліфту впала з першого поверху у шахту (з висоти близько 7 м).

Інцидент трапився у 10-поверховому житловому будинку на вулиці Говоровій, 10Г. На місце прибули рятувальники ДСНС і відчинили двері ліфта.

Після цього всіх вивільнених людей забрали до лікарні для перевірки стану здоров’я.

Обставини події наразі розслідує поліція. За фактом обриву ліфта відкрили два кримінальні провадження – за ч.1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.2 ст.367 (Службова недбалість) КК України.

На Волині обірвався ліфт на шахті

На початку квітня у Волинській області обірвався ліфт на шахті, у якому перебувало дев’ять гірників.

Кабіна ліфта на великій швидкості влетіла у забій. Всіх чоловіків госпіталізували до лікарні з різними травмами.

За фактом обриву ліфта розпочато службове розслідування.