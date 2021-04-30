PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Обжигал, бил и душил: в Тернопольской области мужчина жестоко убил женщину

Обжигал, бил и душил: в Тернопольской области мужчина жестоко убил женщину

В Кременецком районе Тернопольской области мужчина жестоко убил женщину. На ее теле обнаружили ожоги, многочисленные побои.

Как заключил судмедэксперт, причиной смерти 55-летней женщины стало удушение.

Силовики подозревают в убийстве ее мужа, но он отказывается признавать свою причастность к преступлению.

В полиции заявляют, что причиной инцидента могли стать ссора и алкоголь.

Читайте
Из-за пристрастия к алкоголю: на Полтавщине мужчина табуреткой убил родного брата

Мужа погибшей задержали. Ему объявили подозрение по статье 115 УК Украины — умышленное убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Убил семью ради новой женщины

В Виннице мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство семьи ради новой женщины.

Перед Новым Годом он забил до смерти молотком свою жену, мать и двух малолетних детей трех и семи лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка