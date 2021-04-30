В Кременецком районе Тернопольской области мужчина жестоко убил женщину. На ее теле обнаружили ожоги, многочисленные побои.
Как заключил судмедэксперт, причиной смерти 55-летней женщины стало удушение.
Силовики подозревают в убийстве ее мужа, но он отказывается признавать свою причастность к преступлению.
В полиции заявляют, что причиной инцидента могли стать ссора и алкоголь.
Мужа погибшей задержали. Ему объявили подозрение по статье 115 УК Украины — умышленное убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Убил семью ради новой женщины
В Виннице мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство семьи ради новой женщины.
Перед Новым Годом он забил до смерти молотком свою жену, мать и двух малолетних детей трех и семи лет.