В Кременецком районе Тернопольской области мужчина жестоко убил женщину. На ее теле обнаружили ожоги, многочисленные побои.

Как заключил судмедэксперт, причиной смерти 55-летней женщины стало удушение.

Силовики подозревают в убийстве ее мужа, но он отказывается признавать свою причастность к преступлению.

В полиции заявляют, что причиной инцидента могли стать ссора и алкоголь.

Мужа погибшей задержали. Ему объявили подозрение по статье 115 УК Украины — умышленное убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Убил семью ради новой женщины

В Виннице мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство семьи ради новой женщины.

Перед Новым Годом он забил до смерти молотком свою жену, мать и двух малолетних детей трех и семи лет.