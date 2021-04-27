В Виннице мужчину, который молотком убил свою семью, приговорили к пожизненному заключению. Трагедия произошла еще в 2018 году — 32-летний житель Винницы перед Новым Годом забил до смерти свою жену, мать и двух малолетних детей трех и семи лет.

Оказалось, что мужчина совершил жестокую расправу над родными ради другой женщины. Таким образом он хотел разорвать старые отношения. После убийства житель Винницы выбросил молоток на свалку и поехал покупать новогодние подарки семье новой избранницы.

Мужчина до последнего отрицал свою причастность к убийству. Однако правоохранителям удалось среди мусора найти молоток с ДНК погибших.

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После этого подозреваемый признался в преступлении, однако заявил, что во время убийства не осознавал своих действий. Однако экспертиза установила обратное.

27 апреля судьи приговорили 32-летнего жителя Винницы к пожизненному заключению.

Подросток убил родителей и брата

В Киеве 16-летний парень убил родителей и младшего брата. После этого подросток несколько дней проживал в доме с телами родных.

О том, что с семьей оборвалась связь, сообщила в полицию бабушка парня. Подробности тройного убийства в Киеве читайте на Фактах ICTV.