В селе Покровщина Полтавской области мужчина убил родного брата из-за алкоголя. 64-летнему селянину не понравилось, что его родственник и по совместительству сожитель пришел домой выпивший. Между братьями началась драка, во время которой Иван смерти забил три года старшего Владимира.

Утром он начал звонить друзьям, чтобы сообщить о печальное известие. В то же время уверял — в смерти брата невиновен, он пришел домой избитым.

Однако полицейские в версию Ивана не поверили. Зато за домом обнаружили окровавленную табуретку. После этого мужчина сознался в преступлении.

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Братья часто ссорились, особенно из-за пристрастия старшего к алкоголю. Иван тоже выпивал, но у него больное сердце, поэтому употреблял более осмотрительно. Кроме того, такой случай — это не первое проявление агрессии. Младший брат бил погибшего Владимира, когда тот приходил пьяным.

Убил семью ради любовницы

В Виннице мужчина убил свою мать, жену и двух детей молотком. Инцидент произошел еще в 2021 году, однако приговор объявили недавно.

Оказалось, что винничанин совершил расправу над семьей ради другой женщины, а сразу после убийства поехал покупать ей подарки. Приговор объявили мужу и детали убийства семьи в Виннице, читайте на Фактах ICTV.