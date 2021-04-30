У Кременецькому районі Тернопільської області чоловік жорстоко вбив жінку. На її тілі виявили опіки, численні побої.

Судмедексперт дійшов висновку, що причиною смерті 55-річної жінки стало задушення.

Силовики підозрюють у вбивстві її чоловіка, але він відмовляється визнавати свою причетність до злочину.

У поліції заявляють, що причиною інциденту могли стати сварка та алкоголь.

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Чоловіка загиблої затримали. Йому оголосили про підозру за статтею 115 КК України – умисне вбивство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Убив родину заради нової жінки

У Вінниці чоловіка засудили до довічного ув’язнення за вбивство родини заради нової жінки.

Перед Новим Роком він забив до смерті молотком свою дружину, матір і двох малолітніх дітей трьох і семи років.