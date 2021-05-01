Виновник смертельного ДТП в Киеве уже попадался на пьяном вождении – Геращенко

Павел Белоконь, который накануне в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве, ранее уже задерживался за пьяное вождение.

20 апреля прошлого года патрульные уже составили на Белоконя протокол по факту вождения в состоянии алкогольного опьянения, рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Патрульные сделали своё дело. А вот суд – нет, — подчеркнул замглавы МВД.

По словам Геращенко, дело должен был рассматривать винницкий судья Юрий Колбаса, однако тот не успел провести заседание в трехмесячный срок, как того требовало действовавшее на тот момент законодательство.

Таким образом злоумышленнику удалось избежать штрафа в размере 10,2 тыс. грн, а также лишения прав сроком на год.

Замминистра внутренних дел выразил предположение, что именно безнаказанность Белоконя повлекла за собой дальнейшие нарушения ПДД, что в итоге стало причиной смерти 18 летней девушки.

Геращенко также сообщил, что не знает, является ли виновник ДТП родственником экс-министра внутренних дел Николая Белоконя.

Смертельное ДТП на Леси Украинки

В ночь на субботу, 1 мая, Николай Белоконь на высокой скорости врезался в светофор, пытаясь скрыться от наряда полиции.

В результате аварии погибла 18-летняя девушка, находившаяся в салоне машины, а ее 19-летняя подруга получила серьезные ранения.

Как позже выяснилось, водитель, задержанный правоохранителями на месте ДТП, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Источник: Facebook Антон Геращенко