В ночь на 1 мая в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. За рулем Infiniti, который устроил аварию, был 47-летний Павел Б.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В результате ДТП на месте погибла 18-летняя девушка Александра, также пострадала ее 19-летняя подруга. Девушки находились в салоне той же машины.

— Не остановившись по требованию патрульных, которые увидели, как автомобиль Infinity G25 нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и, разогнавшись до скорости более 100 км/ч врезался в столб, — рассказал Геращенко.

По его словам, на момент аварии водитель был пьян. Сейчас его вместе со второй пассажиркой госпитализировали в городскую больницу №17.

В то же время Геращенко добавил, что полиция и прокуратура Киева обязательно доведут до суда это дело, независимо от того, кто чьим родственником может быть или не быть.

Новые штрафы за нарушение ПДД

С 17 марта 2021 года в Украине вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение водителями правил дорожного движения.

В частности, за вождение в нетрезвом состоянии в соответствии с новыми штрафами за нарушение ПДД придется заплатить 17 тыс. грн (ранее — 10 тыс.). Если же водителя поймают на нарушении второй раз, то штраф составит — 34 тыс. грн.

За третье вождения в нетрезвом состоянии будут забирать водительские права на 10 лет и выписывать штраф в сумме 51 тыс. грн.