Шевченковский районный суд города Киева арестовал водителя автомобиля Infiniti, который накануне пьяным устроил смертельное ДТП в центре города.

Мужчина останется под стражей как минимум на 60 суток без права внести залог.















Смертельное ДТП в Киеве: водителя арестовали без права внести залог / 4 фотографии

Трагическая авария произошла в ночь на 1 мая в столице на бульваре Леси Украинки. Вследствие события погибла 18-летняя девушка, еще одна пассажирка получила ранения.

По данным следствия, пьяный водитель, не выполнив требование полиции об остановке автомобиля, и не справившись с управлением, въехал в светофор.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 УК. Сейчас ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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