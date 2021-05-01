Смертельное ДТП в Киеве: водителя арестовали без права внести залог

Шевченковский районный суд города Киева арестовал водителя автомобиля Infiniti, который накануне пьяным устроил смертельное ДТП в центре города.
Мужчина останется под стражей как минимум на 60 суток без права внести залог.
Трагическая авария произошла в ночь на 1 мая в столице на бульваре Леси Украинки. Вследствие события погибла 18-летняя девушка, еще одна пассажирка получила ранения.
По данным следствия, пьяный водитель, не выполнив требование полиции об остановке автомобиля, и не справившись с управлением, въехал в светофор.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются.
Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 УК. Сейчас ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Подробнее о смертельном ДТП в Киеве на бульваре Леси Украинки — читайте на Фактах ICTV.