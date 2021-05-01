Винуватець смертельної ДТП в Києві вже попадався на п’яному водінні – Геращенко

Павло Білоконь, який в стані алкогольного сп’яніння напередодні скоїв смертельну ДТП на бульварі Лесі Українки в Києві, раніше вже затримувався за нетверезе водіння.

20 квітня минулого року патрульні склали на Білоконя протокол за фактом водіння в стані алкогольного сп’яніння, розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Патрульні зробили свою справу. А ось суд – ні, – зазначив заступник голови МВС.

За словами Геращенка, справу мав розглядати вінницький суддя Юрій Ковбаса, однак той не встиг провести засідання в тримісячний термін, як того вимагало діюче на той момент законодавство.

Таким чином зловмиснику вдалося уникнути штрафу в розмірі 10,2 тис. грн, а також позбавлення посвідчення водія строком на один рік.

Заступник міністра внутрішніх справ припустив, що саме безкарність Білоконя спричинила подальші порушення ПДР, що в підсумку спричинило смерть 18 річної дівчини.

Геращенко також повідомив, що не знає, чи є винуватець ДТП членом родини екс-міністра внутрішніх справ Миколи Білоконя.

Смертельна ДТП на Лесі Українки

У ніч на суботу, 1 травня, Микола Білоконь на високій швидкості врізався у світлофор, намагаючись втекти від наряду поліції.

В результаті аварії загинула 18-річна дівчина, яка перебувала в салоні машини, а її 19-річна подруга отримала серйозні поранення.

Як пізніше з’ясувалося, водій, затриманий правоохоронцями на місці ДТП, перебував в стані сильного алкогольного сп’яніння.

Джерело: Facebook Антон Геращенко