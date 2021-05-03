В Харькове во время Пасхи пострадал ребенок в результате неосторожного обращения с петардой.

Об этом сообщает Харьковская областная детская клиническая больница №1 на своей странице в социальной сети Facebook.

В больнице отмечают, что ребенка госпитализировали с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки.

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Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали медицинскую помощь пострадавшему ребенку и проинформировали полицию об этом трагическом случае.

Харьковская областная детская больница призывает родителей следить за детьми и быть осторожными даже во время праздничных дней.

Под Харьковом во время пожара погиб мужчина

В Харьковской области произошел масштабный пожар в цехе частной пилорамы, в результате которой погиб мужчина. Страшный пожар произошел в Пасхальную ночь.

Спасатели пытались потушить огонь в течение всей ночи. Из-за пожара полностью уничтожен цех, а также деревянные изделия и отходы древесины.