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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Игры с петардами — не шутки: в Харькове на Пасху пострадал ребенок

Игры с петардами — не шутки: в Харькове на Пасху пострадал ребенок

В Харькове во время Пасхи пострадал ребенок в результате неосторожного обращения с петардой.

Об этом сообщает Харьковская областная детская клиническая больница №1 на своей странице в социальной сети Facebook.

В больнице отмечают, что ребенка госпитализировали с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки.

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Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали медицинскую помощь пострадавшему ребенку и проинформировали полицию об этом трагическом случае.

Харьковская областная детская больница призывает родителей следить за детьми и быть осторожными даже во время праздничных дней.

Под Харьковом во время пожара погиб мужчина

В Харьковской области произошел масштабный пожар в цехе частной пилорамы, в результате которой погиб мужчина. Страшный пожар произошел в Пасхальную ночь.

Спасатели пытались потушить огонь в течение всей ночи. Из-за пожара полностью уничтожен цех, а также деревянные изделия и отходы древесины.

Фото: Pexels

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