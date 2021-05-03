У Харкові під час Великодня постраждала дитина внаслідок необережного поводження з петардою.

Про це повідомляє Харківська обласна дитяча клінічна лікарня №1 на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У лікарні зазначають, що дитину госпіталізували з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки.

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Це сталося під час необережного поводження з петардою. Лікарі надали медичну допомогу постраждалій дитині та поінформували поліцію про цей трагічний випадок.

Харківська обласна дитяча лікарня закликає батьків стежити за дітьми та бути обережними навіть під час святкових днів.

Під Харковом під час пожежі загинув чоловік

У Харківській області сталася масштабна пожежа в цеху приватної пилорами, внаслідок якої загинув чоловік. Страшна пожежа сталася у Великодню ніч.

Рятувальники намагалися загасити вогонь протягом всієї ночі. Через пожежу повністю знищено цех, а також дерев’яні вироби та відходи деревини.