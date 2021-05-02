Пожар под Харьковом — в поселке Андреевка погиб мужчина

В Харьковской области произошел масштабный пожар, который спасатели пытались ликвидировать в течение всей ночи.

2 мая в 2.20 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в цехе частной пилорамы по адресу улица Заводская, 44 в поселке Андреевка, расположенном в Балаклейском районе.

Во время масштабного пожара в пгт Андреевка работали три отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и отделение местной пожарной команды.

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Огонь распространился на площади 400 кв. м. Во время пожара погиб мужчина 1971 года рождения. В 04.09 пожарные пожар локализовали, а в 09.00 полностью ликвидировали.

Из-за этого почти полностью уничтожено цех, а также деревянные изделия и отходы древесины. Причину пожара и сумму ущерба сейчас устанавливают.

В Канаде сожгли особняк основателя PornHub

Недавно в канадском Монреале полностью сгорел особняк основателя PornHub Фераса Антуна.

Инцидент произошел около полуночи 25 апреля. С пламенем боролись 80 сотрудников пожарной службы, но здание сгорело дотла. По информации правоохранителей, в особняк на авеню Жан-Бурдон проникли двое неизвестных и подожгли его.