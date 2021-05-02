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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Під Харковом під час масштабної пожежі на пилорамі загинув чоловік

Під Харковом під час масштабної пожежі на пилорамі загинув чоловік

У Харківській області сталася масштабна пожежа, яку рятувальники намагалися ліквідувати протягом всієї ночі.

2 травня о 2.20 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в цеху приватної пилорами за адресою вулиця Заводська, 44 у селищі міського типу Андріївка, що розташоване у Балаклійському районі.

Під час масштабної пожежі у смт Андріївка працювали три відділення пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та відділення місцевої пожежної команди.

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Вогонь розповсюдився на площі 400 кв. м. Під час пожежі загинув чоловік 1971 року народження. О 04.09 вогнеборці пожежу локалізували, а о 09.00 повністю ліквідували.

Через це майже повністю знищено цех, а також дерев’яні вироби та відходи деревини. Причину виникнення пожежі та суму збитків наразі встановлюють.

Пожежа під Харковом – у селищі Андріївка загинув чоловік

Пожежа під Харковом – у селищі Андріївка загинув чоловік

У Канаді спалили маєток засновника PornHub

Нещодавно у канадському Монреалі вщент згорів маєток засновника PornHub Фераса Антуна.

Інцидент стався близько опівночі 25 квітня. З полум’ям боролися 80 співробітників пожежної служби, але будівля згоріла вщент. За інформацією правоохоронців, у маєток на авеню Жан-Бурдон пробралися двоє невідомих та підпалили його.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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